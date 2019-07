Drei Millionen Dollar: Österreicher ist Fortnite-Weltmeister

Der 17-jährige „ Aqua“ und sein norwegischer Teamkollege Emil „ Nyhrox“ Bergquist Pedersen erzielten gemeinsam 51 Punkte in allen sechs Finalspielen, mehr als jedes andere Duo. Auf Platz zwei landete der niederländische Spieler „Rojo“ und der Brite „Wolfiez“. Sie erhalten 2,25 Millionen US-Dollar an Preisgeld. Bemerkenswert an diesem Team: Der erst 15 Jahre alte "Wolfiez" spielte mit einem Controller statt, wie der Großteil der Profis, mit Maus und Tastatur. Die Entscheidung von Entwickler Epic, Controller bei professionellen Bewerben zuzulassen, ist umstritten. Denn Controller-Spieler dürfen die "Aim Assist"-Funktion nutzen, die dabei hilft, Gegner ins Visier zu nehmen.

Nächste Chance auf Titel heute

Dass ein Österreicher den Fortnite World Cup gewinnen könnte, wurde bereits im Vorfeld spekuliert. Die Buchmacher sahen aber vielmehr das Duo Thomas „Tschinken“ Hörak und Klaus „Stompy“ Konstanzer als haushohe Favoriten. Sie konnten ihrer Rolle nicht gerecht werden, gemeinsam erspielten sie nach mehreren frühen Toden von „Tschinken“ lediglich 22 Punkte und somit Rang 25.