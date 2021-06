Epic verschenkt den Action-Shooter Control

Epic Games verschenkt wieder ein Spiele-Highlight in seinem Store , dieses Mal ist es Control . Der mysteriöse Action-Shooter von Remedy Entertainment (Max Payne) erhielt nach seinem Erscheinen 2019 viel Lob für seine kreativen Ideen und sein gelungenes Setting.

Control spielt in einem Bürogebäude. Hauptfigur Jesse Faden wird zur neuen Direktorin einer New Yorker Geheimagentur befördert und muss in ihrer neuen Rolle eine düstere Bedrohung bekämpfen. Auf ihrem Weg durch die Räume trifft sie auf schwebende, besessene Mitarbeiter*innen und Monster.

Spieler*innen schießen sich in Third-Person-Perspektive den Weg frei und können übersinnliche Fähigkeiten nutzen, die Jesse im Laufe des Spiels erlernt. Der große Fokus des Games liegt aber auf der obskuren, paranormalen Geschichte, die vor allem vom Serienklassiker Akte X inspiriert zu sein scheint.

Gratis-Download

Control kann noch bis 17. Juni gratis im Epic Store heruntergeladen werden. Allerdings sollte man bedenken, dass der Shooter ein Grafikmonster ist, das schwächere PC-Systeme schnell in die Knie zwingen kann.