FIFA ist jetzt konkurrenzlos: Pro Evolution Soccer ist tot

Es ist ein trauriger Tag für Millionen von Videospiele-Fans. Konami hat angekündigt, dass Pro Evolution Soccer (PES) tot ist. Treue Spieler nannten es Pro Evo, in Japan war es als Winning Eleven bekannt.

Wer besonders lange dabei ist, kennt das Game noch als International Superstar Soccer vom SNES und erinnert sich, wie enthusiastisch einem der Sprecher beim Starten des Nachfolge-Games „International Superstar Soccer … DELUXE!“ entgegengebrüllt hat.

Das Ende wurde schon 2019 eingeleitet

Das Ende Pro Evo bahnte sich 2019 an. In diesem Jahr hieß das Game auf einmal „eFootball Pro Evolution Soccer 2020“. Optimisten hofften damals, dass der „eFootball“-Präfix nur da war, weil Konami Richtung E-Sports drängte. 2020 erschien bloß ein „Season Update“. Es war dasselbe Spiel wie PES 2020, nur mit aktualisierten Daten. Als Grund nannte Konami, dass man so mehr Zeit habe für die Entwicklung von PES 2022, das die Unreal Engine nutze.

Allerdings gibt es kein PES 2022 mehr, sondern nur noch eFootball. Es ist ein Free-to-Play-Titel, der ein „faires, ausbalanciertes Erlebnis für alle Spieler“ bieten soll. Wie für eine Free-To-Play-Version üblich, wird es nur einen Bruchteil der Inhalte des ganzen Spiels geben. Was alles entfällt, hat Konami noch nicht verraten. Anhand der Ankündigung kann man aber davon ausgehen, dass so ziemlich alles fehlt, bis auf die normalen Matches.