Fortnite bekommt Stranger Things Skins

In Dead by Daylight können Spieler zukünftig in die Rollen des, in der Serie inzwischen getrennten, Paars Nancy und Steve schlüpfen. Das Skin-Pack "Battle of the Exes" bringt die beiden zumindest im Survial-Horror-Spiel wieder zusammen. Für Rocket-League-Spieler ist ab sofort ein eigenes Banner in Stanger-Things-Optik verfügbar.