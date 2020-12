Fortnite-Entwickler macht Apple mit Geschenken schlecht

Galaxy Store

Wie 9to5mac berichtet, liegt in den Geschenkeboxen ein Brief bei, in dem darauf hingewiesen wird, dass "Fortnite" zwar nicht im App Store und bei Google Play erhältlich ist, sehr wohl aber im Galaxy Store von Samsung. Mit dem Hashtag #FreeFortnite will Epic Stimmung gegen Apple machen.

Kampf seit Sommer

Im Sommer wollte sich Epic Games über die von Apple und Google auferlegte Praxis, bei App-Käufen eine Gebühr einzuziehen, hinwegsetzen. Die Machtprobe verlor das Unternehmen. "Fortnite" wurde aus den App-Stores von Apple und Google geworfen. Seitdem bewirbt Epic einen Apple-Boykott und veräppelt den Konzern in eigenen Werbekampagnen und Spiele-Events. Außerdem wurde eine Klage vor Gericht wegen monopolistischer Praktiken eingereicht.