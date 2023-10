Gaming-PC enthält echtes menschliches Blut

Bei 100 Prozent, also wenn die volle Menge gespendet wurde, verlost Blizzard darüber hinaus einen Gaming-PC mit echtem menschlichem Blut . Von wem dieses stammt, ist allerdings unbekannt. Das Blut ist Teil der Wasserkühlung des Rechners.

Insgesamt wolle man 666 Quarts Blut mit der Aktion sammeln. Das entspricht in etwa 630 Liter . Auch wenn das volle Ziel nicht erreicht wird, gibt es In-Game-Items bei 33 und 66 Prozent. Sobald das Blutspende-Ziel erreicht wird, erhalten alle Diablo-Spieler*innen die Items, unabhängig davon, ob sie selbst gespendet haben oder nicht.

PC im Diablo-Look

Abseits vom Blut kommt der PC mit einem ordentlich Innenleben. Er verfügt über eine NVIDIA GeForce RTX 4090, einen Intel Core i9-13900K, 64 GB DDR5-RAM, 3 TB Gen5 NVMe M.2 SSD-Speicher im charakteristisch schwarz-rotem Gehäuse.

Das Gewinnspiel beschränkt sich leider auf Personen mit Wohnsitz in den USA. Eventuell überlegt sich Blizzard ja, die Aktion in Europa zu wiederholen, wenn dadurch eine große Zahl an Menschen zum Blutspenden bewegt wird.

Wer in Österreich Blut spenden möchte, findet übrigens alle verfügbaren Termine auf dieser Webseite.