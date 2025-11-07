Start von GTA 6 erneut verschoben

07.11.2025

Der nächste Teil des Kult-Games kommt nun doch deutlich später als zuletzt angekündigt.

Rockstar hat die nächste Ausgabe des Kult-Spiels GTA erneut verschoben. Wie der Publisher am Donnerstag bekanntgab, verschiebt sich der Veröffentlichungstermin von GTA 6 auf den 19. November 2026. Das gilt allerdings nur für PS5 und Xbox Series X/S. Die PC-Version von GTA 6 wird voraussichtlich noch deutlich später erscheinen und höchstwahrscheinlich nicht vor 2027.

Ursprünglich war der Launch für Herbst 2025 vorgesehen und wurde zunächst auf Mai 2026 verschoben. Jetzt dauert es mindestens nochmal 6 Monate länger. Bei der Begründung liefert man wenig Substanzielles. Man brauche mehr Zeit, um den "außergewöhnlichsten Titel" zu machen, den es je in der Geschichte des Entertainments gegeben habe.