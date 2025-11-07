Start von GTA 6 erneut verschoben
Rockstar hat die nächste Ausgabe des Kult-Spiels GTA erneut verschoben. Wie der Publisher am Donnerstag bekanntgab, verschiebt sich der Veröffentlichungstermin von GTA 6 auf den 19. November 2026. Das gilt allerdings nur für PS5 und Xbox Series X/S. Die PC-Version von GTA 6 wird voraussichtlich noch deutlich später erscheinen und höchstwahrscheinlich nicht vor 2027.
Ursprünglich war der Launch für Herbst 2025 vorgesehen und wurde zunächst auf Mai 2026 verschoben. Jetzt dauert es mindestens nochmal 6 Monate länger. Bei der Begründung liefert man wenig Substanzielles. Man brauche mehr Zeit, um den “außergewöhnlichsten Titel” zu machen, den es je in der Geschichte des Entertainments gegeben habe.
Entlassungen
Beim Entwickler brodelte es in den vergangenen Wochen zudem hinter den Kulissen. So wurden 31 Mitarbeitende aus den britischen Rockstar-Niederlassungen entlassen. Die Gewerkschaft Independent Workers of Great Britain (IWGB) wirft dem Unternehmen vor, mit den Kündigungen Bestrebungen zur gewerkschaftlichen Organisation zu unterbinden. Ein Zusammenhang mit der Verschiebung wird dementiert.
Der Vorgänger, Grand Theft Auto 5, erschien 2013 und zählt nach wie vor zu den erfolgreichsten Videospielen der Geschichte mit mehr als 220 Millionen verkauften Exemplaren. Aufgrund des Erfolges der Vorgänger und auch der langen Wartezeit sind die Erwartungen an GTA 6 extrem hoch.
