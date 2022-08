Nach Tod von Spieleentwickler: Gratis-Games als “Abschiedsgeschenk”

Der Indie-Spieleentwickler „Squid In A Box“, mit echtem Namen Rob Hale, ist an Komplikationen seiner Krebs-Erkrankung diesen Monat gestorben. Deshalb werden nun seine Arcade-Shooter „Waves“ und „Waves 2: Notorious“ auf der Plattform Steam kostenlos als Download verfügbar gemacht.



Sein Partner CJ hat dies im Steam-Forum angekündigt. „Squid In A Box“ sei sehr leidenschaftlich gewesen, was seine Arbeit betrifft, schreibt CJ. Er habe in den vergangenen zwei Monaten, als es ihm gesundheitlich schon schlechter ging, häufig darüber gesprochen, dass diese 2 Spiele sein Abschiedsgeschenk an die Community werden sollen.



„Waves 2“ ist allerdings nicht ganz fertig und werde unvollständig bleiben, schreibt CJ, der sich in „Squid In A Box’s“ Namen wünscht, dass die Spiele Menschen Freude und Herausforderungen bringen und dass man darin die Leidenschaft wiederfinde, die sein Entwickler hineingesteckt habe.