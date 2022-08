Die besten Indie-Games für iOS und Android

Arbeiten wir zu langsam, müssen wir später etwa beim Essen oder der Heizung sparen, was wiederum die Gesundheit unserer Familie gefährden kann. Dazu kommen immer wieder moralische Dilemma: Glauben wir der traurigen Geschichte der jungen Frau, die einreisen will oder weisen wir sie ab, was womöglich ihr Ende und das ihrer Kinder bedeutet? Werden wir beim Augezudrücken erwischt, hat das wiederum für uns und unsere Familie schlechte Folgen.

Das Spiel Papers, Please gehört für viele zu den Legenden unter den Indie-Titeln. In Einzelarbeit vom Entwickler Lucas Pope geschaffen, landete das Game 2013 erstmalig auf dem PC und sorgte schnell für Begeisterung. Papers, Please findet an der fiktiven Grenze des totalitär regierten Staates Arstotzka statt. Dort schlüpfen wir in die Rolle eines namenlosen Grenzbeamten , der für die Abfertigung von Bürger*innen und ausländischen Reisenden zuständig ist.

Among Us

Entwickelt vom Indie-Studio Innersloth, muss Among Us unter den besten Indie-Games erwähnt werden. Das Konzept von Among Us basiert auf dem beliebten Spiel Werwolf. Spieler*innen können hier online in Lobbys bis zu einer Größe von 15 Teilnehmer*innen mit- bzw. gegeneinander spielen. Jede*r nimmt dabei eine vom Spiel zufällig zugewiesene Rolle an, die es dann zu verteidigen gilt. Die 2 Hauptrollen sind Crewmates und Imposter.

Während erstere keine besonderen Fähigkeiten haben, stellen sie die Mehrzahl der Spieler*innen. Crewmates müssen eine gewisse Anzahl an Aufgaben vor dem Zeitablauf lösen, um das Spiel zu gewinnen. Gleichzeitig müssen sie aber auch am Leben bleiben, um bei der Identifikation der Imposter mithelfen zu können. Die Imposter wiederum müssen alle Gegner*innen umbringen, bis sie in der Überzahl sind. Gleichzeitig müssen sie dies schnell genug erledigen, bevor alle Crewmates ihre Aufgaben abgeschlossen haben.

Wird ein*e tote Crewmate entdeckt oder ein Notfall-Meeting ausgerufen, können sich alle Spieler*innen besprechen. In diesen Meetings können auch Spieler*innen mit einer einfachen Mehrheit vom Raumschiff gewählt werden, falls diese für Imposter gehalten werden.

Neben diesen 2 Rollen sind mit der Zeit auch noch weitere Rollen mit neuen Fähigkeiten dazugekommen. Darunter der Scientist, der Enigneer oder der Shapeshifter auf der Imposter-Seite. Die Steuerung von Among Us ist auch mobil denkbar einfach. Sämtliche Aktionen lassen sich über Tipp-Gesten ausführen.

Among Us ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.