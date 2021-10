Die besten Tower-Defense-Games für iOS und Android

Das Tower-Defense -Genre (TD) gehört zu den beliebtesten Kategorien in der Gaming-Welt. TD-Games bieten je nach Aufbau nicht nur kurzweilige Unterhaltung, sie fordern gleich in mehreren Bereichen Skills von ihren Spielern.

Gespielt werden kann über 56 Karten hinweg einzeln im Offlinemodus sowie mit bis zu 4 Spieler*innen im Koop in öffentlichen oder privaten Sitzungen.

Um jeden optimal einsetzen zu können, empfiehlt es sich alle Stärken auswendig zu lernen. So können wir mit steigendem Level eigene Strategien rund um unsere Held*innen basteln und diese gezielter einsetzen. Bloons gehört dabei sicherlich zu den bunteren Tower-Defense-Games mit farbenfrohen Maps und fast schon wilden Charakteren.

Als neuester Teil der bereits lange Jahre erfolgreichen Serie darf Bloons TD 6 auf keinen Fall fehlen. Das Game bietet uns eine verhältnismäßig große Auswahl an verschiedenen Türmen, Held*innen und dazu passenden Upgrades. Insgesamt 22 Tower können wir mit der Zeit auswählen, aufseiten der Held*innen sind es immerhin 11 unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten.

Unterstützt werden wir etwa von der grantigen Oma, dem Haus-Chamäleon sowie der Haus-Ratte, die selbst die Waffen in die Hand nimmt. Swamp Attack bietet neben fast 400 Einzelspieler-Levels eine Vielzahl an Multiplayer-Maps, die zusammen mit Freunden bewältigt werden können.

Bei unseren Gegner*innen handelt es sich um Krokodile, Sumpfmonster, bewaffnete Stinktiere und UFOs. Da wir mit der Zeit nicht alleine gegen die verschiedene Gegner*innen auskommen können, gilt es kontinuierlich die Verteidigung zu verstärken. So können wir etwa unsere eigene Waffe upgraden, das Haus mit automatischen Waffen bestücken oder personelle Unterstützung dazu holen.

Für Fans der Plants-vs-Zombies-Reihe ist Swamp Attack eine willkommene Abwechslung. Dem Klassiker ähnelnd müssen wir uns hier gegen Wellen von Angreifer*innen wehren, die von rechts auf uns zu laufen. Zu verteidigen gilt es unser Haus im Sumpf, welches in alter Farmer-Manier mit der Schrotflinte bewacht wird. Sobald die ersten Angreifer*innen kommen, wird scharf geschossen.

Während die meisten Tower-Defense-Games oberirdisch stattfinden, verlagert Digfender das gesamte Gameplay in den Untergrund . Gezeigt wird uns zum Start einer jeden Runde eine rudimentäre Untergrund-Karte, durch die wir uns graben müssen. In den verschiedenen Gesteinsschichten können wir Rohstoffe, wie Gold und Edelsteine, einsammeln, die uns beim späteren Kampf unterstützen sollen.

Infinitode 2

Freund*innen des Minimalismus sind bei Infinitode an der richtigen Adresse. Das Tower-Defense-Game setzt in vielen Punkten auf minimalen Umfang, bietet aber gleichzeitig besonders extreme Herausforderungen. Infinitode beschränkt sich bereits grafisch auf absolut minimales Design. Statt unzähliger bunter Held*innen und liebevoll gezeichneten Maps, ist hier alles nur in der Basic-Variante.

Die Karten bestehen dabei aus Steinformationen, die von uns verteidigt werden müssen. Statt der Held*innen gibt es lediglich minimalistisch dargestellte Tower, die unterschiedliche Aufgaben in unserem Abwehrkonstrukt übernehmen. Während die Darstellung bei Infinitode auf Minimalismus setzt, ist der Umfang alles andere als klein.

Die allesamt riesigen Maps bieten die Möglichkeit von bis zu 1.000 gleichzeitig einsetzbaren Türmen. Dank des Map-Umfangs haben wir so auch langfristig eine Herausforderung, die es so bei kaum einem Tower-Defense-Ableger gibt.

Infinitode 2 ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.