Die besten Lego-Games für iOS und Android

In einer äußerst kompakten Geschichte geht es darum, Gotham City unter anderem vor Lex Luthor , dem Joker und Harley Quinn zu retten. Die Schurken sehen sich dabei einer Armada aus DC-Superstars gegenüber, die allesamt für das Gute kämpfen. Die insgesamt 80 spielbaren Charaktere enthalten neben Batman unter anderem Superman, The Flash und Wonder Woman. In Sachen Gameplay bietet Lego Batman eine Mischung aus Plattformer, Puzzler und Brawler.

Gerade unterwegs sollen so auch kurze, spontane Sessions besser möglich werden. Auch die Auswahl an Marvel-Charakteren wurde gekürzt. Von den initial knapp 150 Charakteren haben zwei Drittel die Portierung in Richtung iOS und Android überlebt. Vertreten sind unter anderem Spider-Man, Iron Man und Hulk.

Lego Jurassic World

Wer lieber mit blutrünstigen Tierchen (aus Lego) spielt, ist bei Lego Jurassic World an der richtigen Adresse. Das Game verarbeitet vier Teile der Jurassic-Park-Saga in einem Spiel. All jene, die sich jetzt massive Unterschiede im Gameplay erwarten, seinen gleich vorweg gewarnt: In Sachen Ablauf erinnert die Jurassic-Variante sehr stark an die Superhelden-Pendants. Nichtsdestotrotz ist Jurassic World ein kurzweiliges Game, auch, weil wir in die Rolle verschiedener Dinosaurier schlüpfen können.

Jurassic World bedient sich großteils an Filmszenen und Szenarien, wobei sogar Stimmen bzw. Dialoge aus den originalen Filmen im Spiel verwendet werden, um die Situation nachzustellen. Das Gameplay an sich erinnert aber sehr stark an andere Lego Games. Statt großer langer Level finden wir auch hier wieder die gestückelten Varianten vor, um kurze Sessions mit spontanem Gaming zu erlauben. Die Levels selbst sind auf 4 Teile aufgeteilt, die jedem einzelnen Film entsprechen.

In der Rolle verschiedener Charaktere streifen wir durch die Levels, bekommen Aufgaben an die Hand, müssen immer wieder gegen Gegner kämpfen und Puzzles lösen, um voranzukommen. Der vielleicht unterhaltsamste Part ist der Wechsel in die Dino-Rolle. Zur Auswahl stehen 16 Dinosaurier, die wir spielen können.

Für jeden einzelnen können wir DNA einsammeln, die uns dann das Experimentieren erlaubt, um unseren eigenen Superdino zu erstellen. Im Free-Play-Mode können wir außerdem die Inseln Isla Nebula und Isla Sorna befüllen, in dem wir die Gehege mit einzigartigen Dinosauriern bestücken.

Lego Jurassic World ist um 4,99 Euro für iOS und um 5,49 Euro für Android erhältlich.