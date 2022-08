Die besten Kampf-Games für iOS und Android

Zum Release von MultiVersus stehen Kampf-Games wieder hoch im Kurs. Auch auf dem Smartphone gibt es einige coole Alternativen.

Kampfspiele gehören zu den wohl einfachsten und ältesten Genres der Gaming-Welt. Neben vielen Klassikern und einigen Ausreißern haben es auch reale Kampfserien, wie etwa die UFC, in die Gamer-Herzen geschafft. Auch auf dem Smartphone müssen sich Konsolen-Franchises sowie explizt für die Plattform entwickelte Kampf-Games keineswegs verstecken. Wir stellen euch diese Kampf-Games vor: UFC Mobile 2: iOS und Android

UFC Mobile 2 Eines der beliebtesten Kampf-Franchises auf Konsolen und mittlerweile auch mobil ist der UFC-Ableger von Electronic Arts. Die Ultimate Fighting Championship wurde und wird immer wieder als zu brutal kritisiert, erfreut sich aber gerade deshalb großer Beliebtheit. Auch auf dem Smartphone ist seit diesem Jahr mit Version 2 ein neuer Teil verfügbar. Wie schon bisher sind alle Stars der Kampf-Serie, weiblich wie männlich, im Spiel vertreten. Neben spontanen Kämpfen ist auch eine Art Story-Modus verfügbar, in dem wir unsere Athlet*in stetig verbessern, um in späteren Kämpfen Erfolge erzielen zu können. Jede Kämpfer*in verfügt dabei über eine Reihe an Fähigkeiten, die wir mit der Zeit freischalten können. Im Gegensatz zur Konsolen-Version ist die mobile Steuerung vor allem mit Blick auf die Kombinationen deutlich abgespeckt, passt aber besser in eine Touchscreen-Umgebung. Die fortlaufende Weiterentwicklung seitens EA lässt hier noch mehr erhoffen. UFC Mobile 2 ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Prizefighters 2 Seit knapp einem Jahr auf dem Markt ist der zweite Teil von Prizefighters. Das Retro-Game bedient sich optisch an der Grafik der 90er, wie man sie beispielsweise vom SNES kannte. Prizefighters liefert aber nicht nur grafisch ab, auch das Gameplay kann sich sehen lassen. Wir haben einerseits die Möglichkeit, in kurzen Kämpfen einfach drauflos zu boxen. Möchten wir etwas mehr Herausforderungen, können wir uns in den Story-Modus namens „Road to Victory“ begeben. Hier starten wir als Amateur-Kämpfer*in ganz unten und arbeiten uns langsam an die Weltspitze. Von der Organisation der Trainingslager bis zu den Fights übernehmen wir alles, bis wir eines Tages zu den Boxstars der Welt gehören. Möchten wir uns nicht die Fäuste schmutzig machen, können wir die Seiten wechseln und als Gym Manager die Ausbildung und Förderung von Kämpfer*innen übernehmen. Hier gilt es unsere Schützlinge, Neulinge wie Veteranen gleichermaßen, bis zum Superstar zu pushen. Die Steuerung von Prizefighters ist denkbar simpel und perfekt für Touchscreens geeignet. Dank der stationären Perspektive behalten wir trotz schneller Aktionen immer den Überblick über das Geschehen. Prizefighters 2 ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Brawlhalla Bei Brawlhalla handelt es sich um ein buntes Kampfspiel aus dem Hause Ubisoft. Gerade Fans von Super Mario Smash Bros und dem neuen MultiVersus werden sich schnell zurechtfinden, basieren die Games doch alle auf derselben Spielidee. Brawlhalla findet ebenfalls in 2D statt und bewegt sich innerhalb der Kampflevel über mehrere Ebenen, die bespielt werden können. Gekämpft wird klassisch mit Standardattacken sowie Spezialattacken. Die insgesamt 50 Held*innen sind allesamt mit eigenen Fähigkeiten ausgestattet, die sich im richtigen Moment gezielt einsetzen lassen. Dank der umfangreichen Plattform haben insgesamt 8 Spieler*innen in einem Kampf Platz. Die Crossplay-Fähigkeit ermöglicht bei Brawlhalla das Spielen mit und gegen Spieler*innen auf PlayStation, Xbox oder PC. Ein besonderes Feature von Brawlhalla ist die anpassbare Steuerung. Sämtliche Knöpfe inklusive D-Pad lassen sich frei konfigurieren und nach unseren Vorlieben auf dem gesamten Display platzieren. Brawlhalla ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Stick Fight 2 Weniger ernste, aber unheimlich unterhaltsame Kämpfe bekommen wir bei Stick Fight 2. Das bereits in mehreren Varianten erschienene Game erfordert keine großartigen Strategien von uns und auch besondere Tastenkombinationen sind für erfolgreiche Kämpfe nicht notwendig. Stattdessen hat eines Vorrang: Alles, was uns in die Quere kommt, niederzustrecken. Stick Fight ist mit mehreren Modi ausgestattet, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Während der einfache Arcade-Kampf schnell, aber verhältnismäßig geordnet abläuft, geht es im Endlos-Survival-Modus so richtig rund. Hier werden wir konstant von feindlichen Strichmännchen überrannt, die es kurz und schmerzlos zu erledigen gilt. Neben stylischen Anpassungen können wir mit der Zeit auch neue Waffen dazu gewinnen, die sich im Kampf nutzen lassen. Haben wir Lust auf echte Gegner*innen, können wir unsere Kämpfe im Multiplayer-Mode austragen. Stick Fight 2 ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.