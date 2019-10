Jaguar designt elektrischen Sportwagen für Gran Tourismo

Old-School Rennwagen

Das Design orientiert sich außen an klassischen old-scool Rennwagen aus dem Jaguar Repertoire: dem C-Type, D-Type sowie dem E-Type. Das Cockpit bleibt spartanisch, hat jedoch ein Hologramm-System integriert, das Navigationselemente, Fahrzeug-Daten und die Künstliche Intelligenz "KITT-E" (der Name ist eine Anlehnung an die Serie Knight Rider) an die Windschutzscheibe projizieren kann.

Zwar ist der Wagen nur virtuell fahrbar, aber da Gran Turismo eine Rennspielsimulation ist, sind seine technischen Spezifikationen nicht unwichtig. Damit der Wagen im Spiel auch genug Leistung bringt, wurde sogar das Formula E Team von Jaguar zurate gezogen. Das elektrische Fahrzeug schafft 750 kW, 1.200 Nm und kommt damit auf 1.000 PS. Der Wagen hat eine Höchstgeschwindigkeit von 321 Stundenkilometern und erreicht die 100 km/h in 2 Sekunden.