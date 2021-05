Katy Perry veröffentlicht neues Musikvideo mit Pikachu

Katy Perry spielt im Musikvideo zu ihrer neuen Single "Electric" an der Seite von Pikachu. Dabei erzählt die US-amerikanische Sängerin die Geschichte einer ambitionierten Teenagerin, die an einer Talentshow teilnehmen möchte. An ihrer Seite ist, passend zum Song-Titel, das Elektro-Pokémon Pikachu.

Im Video reist Katy Perry in die Zeit zurück und beobachtet sich selbst als junge Sängerin. Schon damals sieht man das Pokémon an ihrer Seite, allerdings noch als Pichu. Das Pokémon ist eine Entwicklungsstufe vor Pikachu.

Dass die Pokémon einen Auftritt erhalten, liegt am 25-jährigen Jubiläum der Taschenmonster. Auch Post Malone konnte für die Geburtstags-Aktion gewonnen werden. Im Video zu seinem Cover von "Only Wann Be With You" von Hootie and the Blowfish singt eine animierte Version des Musikers vor Pokémon. Das ganze wurde als virtuelle Konzert-Experience über den offiziellen Pokémon-YouTube-Channel veröffentlicht.