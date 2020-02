Lego Hidden Side Bus im Test: Geisterjagd mit Smartphone

Virtuelle Gespenster

Um die Mixed-Reality-Funktionen nutzen zu können, muss die kostenlose Hidden-Side-App heruntergeladen werden. Sie ist mit Smartphones und Tablets kompatibel, die ARCore und Android 7.0 oder höher, beziehungsweise iOS 11 und ARKit 2-Unterstützung besitzen. Auf der Lego-Webseite kann überprüft werden, ob das eigene Gerät dazu gehört.

Beim ersten Start gibt man an, welches Set man besitzt, in unserem Fall ist das der Spezialbus Geisterschreck 3000. Die zugehörige Story wird über Texttafeln erzählt und dreht sich um die Figuren aus dem eigenen Set, hier J.B. und Jack Davies. Sie kommen auch in anderen Sets vor. So erweitert sich die Geschichte mit jedem Set um Abenteuer mit den bekannten Charakteren.

Der Geister-Radar springt an

Zum Start braucht die App Zugriff auf die Smartphone-Kamera, denn die Lego-Objekte müssen gescannt werden. Unser echter Bus muss - sehr grob - in die vorgezeichneten Umrisse auf dem Display passen, damit das Abenteuer losgeht. Dann erweitert sich die Umgebung des Busses auf dem Handy-Bildschirm.

Er steht bei Nacht auf der Straße vor der Schule und der Geisterradar schlägt aus. Die Gespenster sind neongrün, wie man das von Filmen wie Ghostbusters gewohnt ist, bleiben aber der Lego-Klötzchenoptik treu. Um sie zu besiegen, muss im richtigen Moment auf einen Ring getippt werden, bis der Geist verschwindet. Auf dem Fahrzeugdach befindet sich eine drehbare Satellitenschüssel mit 4 Farbcodes, die von der App erkannt werden. Die Geister ändern während des Spiels ihre Farbe, weshalb man am Satellit die korrespondierende Farbe einstellen muss, bevor es in der App weiter geht.

Hat man ein älteres oder schwächeres Smartphone, läuft das AR-Spiel nicht immer flüssig und das Gerät kann sehr heiß werden. Trotzdem ist es eine wirklich gut gelöste Erweiterung zum Lego-Spaß. Dass man während des Spiels tatsächlich den Satelliten drehen muss, um auf die Farben der Geister zu reagieren, bindet das haptische Set überraschend gut ein.