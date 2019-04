Microsoft präsentiert Xbox One S ohne optisches Laufwerk

Microsoft begründet diesen Schritt mit dem Nutzungsverhalten moderner Gamer. Diese würden seltener Spiele kaufen, sondern ein Netflix-ähnliches Abo-Angebot bevorzugen. Dieses bietet man seit einer Weile mit dem Game Pass, bei dem man gegen eine monatliche Gebühr von 9,99 Euro auf knapp 100 Spiele zugreifen kann. Monatlich kommen zudem drei weitere Spiele hinzu.

Neuer Game Pass Ultimate

Microsoft hat im Zuge der Präsentation der neuen Xbox One S auch eine neue Variante des Game Pass angekündigt. Der Game Pass Ultimate kostet 12,99 Euro pro Monat und beinhaltet neben dem Zugang zu Game Pass auch eine Xbox Live Gold Mitgliedschaft. Diese kostet üblicherweise 6,99 Euro pro Monat (die Ersparnis beträgt somit vier Euro pro Monat) und berechtigt den Spieler zur Nutzung der Multiplayer-Funktionen der Xbox.

Die Xbox One S „All Digital Edition“ wurde vorerst lediglich für den US-Markt angekündigt. Dort soll der Preis zum Marktstart am 7. Mai 249,99 US-Dollar betragen, 50 Dollar weniger als das Modell mit optischem Laufwerk. Diese Preisdifferenz wolle man aufrechterhalten, auch bei möglichen Preissenkungen der normalen Xbox One S. Im Kaufpreis enthalten sind die Microsoft-Titel Minecraft, Forza Horizon 3 sowie Sea of Thieves.