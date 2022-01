PlayStation kündigt nächste Generation von VR-Brille an

PS VR 2 soll mit 4K-Auflösung kommen. Auch ein VR-Ableger von Horizon Zero soll kommen.

Sony hat nach vielen Gerüchten bestätigt, dass an einem PlayStation-VR-Nachfolger gearbeitet wird. Dass ein neues Headset in Arbeit ist, war bereits bekannt, nun wurden erste Details zu PS VR2 mitgeteilt.

Die Auflösung des OLED-Displays bekommt ein deutliches Upgrade. Von 1.920 x 1.080 Pixeln beim ersten PSVR-Headset wurde auf 2.000 x 2.040 Pixeln pro Auge aufgestockt. Damit bietet PS VR2 4K HDR. Das Sichtfeld wird mit 110 Grad angegeben. Die Bildfrequenz soll zwischen 90 und 120 Hz betragen.

Augen-Tracking

Die Controller sollen mit dem Headset selbst, nicht mit einer externen Kamera getrackt werden. Diese "Inside-Out-Tracking"-Funktion soll Bewegungen und Blickrichtungen im Spiel wiedergeben. Dafür sind 4 Kameras im Headset verbaut.

Außerdem wird ein Eye-Tracker integriert. Damit soll man bestimmte Funktionen einfach mit den Augen freischalten können. Das soll Spiele immersiver machen. Sogenanntes Foveated Rendering sorgt außerdem dafür, dass die Punkte, an dem man am schärfsten sieht mit der Augenbewegung wandern.

Vibrierendes Headset

Besonderes Augenmerk wird auf die neuen PS VR2 Sense Technologie gelegt. Hier werden Augen-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und die neuen Sense-Controller kombiniert. Mit einem Motor im Headset werden Aktionen im Spiel über Vibrationen verstärkt, heißt es in einem Blog-Eintrag. Damit könnte man etwa den erhöhten Puls einer Spielfigur, den Schub bei einer Beschleunigung oder einen Luftzug simulieren.

Geladen wird PS VR2 über eine USB-C-Schnittstelle an der PlayStation 5. Damit verabschiedet man sich von den vielen schweren Kabeln des Vorgängers. Einen Starttermin, einen Preis oder ein Bild des Headsets gibt es noch nicht.

Erstes VR-Game angekündigt

Das erste Spiel wurde allerdings schon genannt: Horizon - Call of the Mountain. Am 18. Februar erscheint der von vielen Fans lange erwartete Nachfolger der Reihe, Horizon Forbidden West, der Geschichte um Aloy und die Roboter-Dinos weitererzählt. Ein kleiner Teaser für den VR-Ableger zeigt eine Begegnung mit einem riesigen Talneck-Roboter: