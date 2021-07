"Kontaktlinsen werden bei Pokemon Go als Display dienen"

Der CEO von Niantic will, dass Pokémon Go irgendwann auf Kontaktlinsen gespielt werden kann, die ein Display darstellen und mit dem Internet verbunden sind.

Kontaktlinsen als Bildschirm

Im Idealfall sollten Pokémon-Go-Spieler in Zukunft Brillen oder gar Kontaktlinsen verwenden können, um das Game zu spielen. Die Brillen oder Kontaktlinsen würden als Bildschirm dienen und auf diese Weise eine virtuelle Ebene über der realen Umgebung einziehen.

Auf diese Weise müssten sie keine zusätzliche Hardware in der Hand halten um die "erweiterte Realität" sehen zu können. Sie bräuchten sich nur normal umsehen, schildert der Niantic-CEO.

Auf der GamesBeat-Konferenz in Kalifornien sagte Hanke, er freue sich sehr darauf, in Hardware zu investieren, die mit ihrer Technologie hilft, Pokémon Go noch populärer zu machen. Obwohl er dazu keine Details nannte, könnte Pokémon Go in Zukunft auf Augmented-Reality-Geräten, etwa jenes von Magic Leap, als Vorzeige-App installiert sein.