Quellcode von GTA 5 soll nach Hack online gestellt worden sein

Der Quellcode von Grand Theft Auto 5 (GTA 5) soll am Heiligabend online gestellt worden sein - etwas mehr als ein Jahr, nachdem die Lapsus$-Hackergruppe GTA-Entwickler Rockstar Games gehackt und Daten gestohlen haben soll. Links zum Herunterladen wurden auf zahlreichen Kanälen geteilt, darunter Discord, einer Dark-Web-Website und einem Telegram-Kanal, den die Hacker zuvor genutzt hatten, um gestohlene Rockstar-Daten zu veröffentlichen. Das berichtet Bleeping Computer.

Hommage an Hacker Arion Kurtaj

In den Dateien fand sich auch eine Hommage an den Lapsus$-Hacker Arion Kurtaj, der zuvor Videos von GTA6 geleakt hatte. Der 18-Jährige konnte 90 Videos von Rockstar-Servern erbeuten und versuchte das Unternehmen zu erpressen - während er bereits unter strengen Auflagen der Polizei in einem Hotel untergebracht war.

Der unter akutem Autismus leidende Kurtaj wurde kürzlich vor Gericht zu einem unbeschränkten Klinikaufenthalt verurteilt, weil er Rockstar und Uber gehackt hatte. In der Telegram-Gruppe schrieb einer seiner Kameraden "#FreeArionKurtaj. Er hat mit all dem angefangen und dafür gesorgt, dass das Leck öffentlich wird. Ich habe großen Respekt vor ihm. Ich vermisse dich, Kumpel."