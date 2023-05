Video: GTA V hat noch nie so gut ausgesehen

Grand Theft Auto V wird in wenigen Monaten, genauer gesagt im September, 10 Jahre alt. Das Open-World-Computerspiel wurde von Rockstar North entwickelt und erschien ursprünglich für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Mittlerweile hat das Spiel drei Konsolen-Generationen sowie PC-Versionen am Buckel – und ist nach wie vor eines der Computerspiele, die nach all den Jahren grafisch am besten aussehen.

Mit ein paar Adaptionen kann Grand Theft Auto V trotz seines Alters sogar noch besser aussehen als je zuvor, schreibt WCCFTech. Es gibt ein neues Video in 8K-Auflösung von Digital Dreams, das zeigt, wie das möglich wird.