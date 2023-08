Resident Evil: 11 Spiele um nur 32 Euro, inklusive Village

Das aktuelle Humble Bundle bietet einen preislich sehr attraktiven Einstieg in die Horror-Welt von Resident Evil.

Konkret sind es folgende Games, die im “ Decades of Horror ”-Bundle enthalten sind, wenn man die Variante ab 31,90 Euro auswählt.

Zu beachten ist, dass einige der Klassiker HD Remakes sind. Bei Resident Evil 4 handelt es sich aber nicht um das neueste Remake. Denn dieses ist erst kürzlich erschienen und wird aktuell als Vollpreis-Spiel verkauft wird.

➤ Mehr lesen: Resident Evil 4 im Test: Viel Nostalgie, bisschen patschert

PC-Versionen auf Steam

Alle Spiele sind auf der Valve-Plattform Steam einlösbar und unter Windows spielbar. Das Angebot endet am 23. August. Ein Teil der Einnahmen geht an die Wohltätigkeitsorganisationen One Tree Planted und Code.org.

Der Preis ist jedenfalls attraktiv. Resident Evil Village allein kostet auf Steam bereits knapp 40 Euro für den PC. Bei Amazon bekommt man Village für die PS5 aktuell um 35 Euro.