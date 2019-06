Stadia: Google nennt Preis und Termin für Cloud-Gaming-Dienst

Stadia wird zum Start in 14 Ländern verfügbar sein, darunter Großbritannien, USA und Deutschland. Österreich ist nicht unter den Startländern dabei, man wolle aber 2020 in viele weitere Länder expandieren. Neben den Kernmärkten werden auch Belgien, Finnland, Kanada, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Spanien und Schweden den Vorzug bekommen. Google will offenbar, ähnlich wie Nintendo, regelmäßig Video-Pressekonferenzen abhalten, in denen man Neuigkeiten zum Dienst verkündet. Ein weiteres Stadia Connect genanntes Briefing soll schon bald folgen, über den Sommer seien noch zwei weitere Events geplant.

Baldur's Gate kommt für Stadia

Zusätzlich zum Pro-Angebot soll ab 2020 auch ein Basis-Zugang angeboten werden, der kostenlos ist. Nutzer können dort aber lediglich maximal in Full-HD-Qualität streamen und müssen Spiele einzeln kaufen. Zudem wird das Spielen lediglich im Browser oder am Smartphone (zu Beginn nur mit Pixel-Smartphones) unterstützt. Im Pro-Angebot werden offenbar zahlreiche aktuelle Titel, unter anderem Doom, The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey sowie Mortal Kombat 11 enthalten sein. Sogar der Landwirtschafts-Simulator wurde in einem Trailer gezeigt.