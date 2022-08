The Darkest Files: Wahre Nazi-Verbrechen aufklären

Frankfurt, 1956: Der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer will Nazi-Verbrechen aufklären und richtet dafür eine Sondereinheit aus jungen, unbefangenen Staatsanwält*innen ein. Das steckt hinter "The Darkest Files", dem neuen historischen Detektivspiel vom Berliner Indie-Studio Paintbucket Games.

Das Spiel gilt als Nachfolger des preisgekrönten "Through the Darkest of Times", einem antifaschistischen Strategiespiel über den Widerstand im nationalsozialistischen Berlin. Im Zuge der Gamescom 2022 durften wir "The Darkest Files" gemeinsam mit Entwickler Jörg Friedrich ausprobieren.