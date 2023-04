The Last of Us Part I: Fans genervt, jetzt reagieren die Entwickler

Gamer*innen sind alles andere als glücklich mit der PC-Version von The Last of Us Part I.

Aufgrund der gefeierten HBO-Serie zu dem Spiel, ist The Last of Us derzeit populär wie nie. Das nutzte Entwickler Naughty Dog, um einen PC-Port des ersten Teils zu veröffentlichen. Gamer*innen sind von dem Spiel jedoch alles andere als begeistert. So ist von massiven Performance-Problemen und Abstürzen die Rede.

In den Reviews auf Steam finden sich Kommentare wie: “Habt ihr das Spiel eigentlich ausprobiert, bevor ihr es veröffentlicht habt?”. Von den bis dato über 10.000 Reviews sind lediglich 41 Prozent positiv.

Patches für The Last of Us

Nun ist Naughty Dog dabei, den Scherbenhaufen aufzuräumen. Ein Hotfix erschien bereits am Donnerstag, auf Twitter kündigte das Studio in der Nacht auf Samstag weitere Patches an, um die Probleme zu lösen. Der nächste soll am Dienstag kommen, im Laufe der Woche soll noch ein zweiter größerer Patch nachfolgen. Außerdem rät das Unternehmen, die aktuellsten Grafikkartentreiber zu nutzen.