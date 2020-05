Koschere Maschinen

Die technischen Beschränkungen in der Küche wußten findige Gläubige seit langem elegant zu umgehen. Manche klebten den Kontakt in der Kühlschranktür ab, der beim Öffnen das Licht im Inneren einschalten würde (was verboten ist). Andere schraubten, ehe am Freitag die Sonne unterging, das Glühbirnchen aus der Fassung. Manche Herde waren früher mit einer Sicherheitsautomatik ausgestattet, die das Gerät nach 12 Stunden von selbst abschaltete. Ein am Freitagabend eingeschalteter Ofen war also vor dem Abendessen am Samstag wieder kalt.