Leben in der Drohnosphäre

Inzwischen können Kids in Stahlbeton-armierten Hallen und hinter Panzerglas hochrealistisch Krieg spielen und ihre ferngelenkten Maschinen aufeinander losgehen lassen. In dichter Folge patrouillierende Security-Drohnen verhindern in der Öffentlichkeit die gröbsten Formen von Unfug und maschineller Aggression. Mit dem Aufkommen immer zudringlicherer Paparazzo-Drohnen hatten Prominente und Reiche massiv in Abwehrmaßnahmen gegen Drohnen investiert, die bald mindestens so intelligent wie die Drohnen selbst waren und eine unabsehbare Rüstungsspirale in Gang setzten.

BringBots machten Post und Zustelldienste obsolet. Durch diese Kurier-Direktverbindungen schwanden die staatlichen Kontrollmöglichkeiten, wie sie zuvor etwa am Zoll vorhanden gewesen waren. Ob jemand mit einer Flugdrohne neue Schuhe oder ein Kilo Kokain geliefert bekam, ließ sich kaum noch feststellen.

Und ein neues soziales Phänomen begann die demokratischen Systeme der Welt in ihrem Innersten zu gefährden. Angesichts der dienstbaren Drohnenschwärme summierte sich ein Verhalten zu neuen Ausmaßen auf, das viele für längst vergangen gehalten hatten – die Herrschsucht und Unduldsamkeit des Sklavenhalters. Auf Maschinen angewandt, schien die Idee der Knechtschaft anscheinend plötzlich wieder ok...