Marketingstrategie Klimaschuldgefühle

Die Unterscheidung zwischen ökologisch richtigen oder falschen Entscheidungen ist zu einem schwer lösbaren Puzzle geworden, das man als Konsument*in unmöglich alleine zusammensetzen kann. Zertifikate, Labels, Gütesiegel, Ernährungsgewohnheiten, Mobilität, Mülltrennen, Reparieren und Upcycling, Second-Hand kaufen, Plastik vermeiden – es gibt vielfältige Weisen, auf die man die eigenen Emissionen reduzieren kann.

Und dennoch wird man immer wieder aufs Neue feststellen, dass man niemals damit fertig sein kann. Das kann, wenn man dem Anspruch eines perfekten umwelt- und klimafreundlichen Lebensstils gerecht werden will, sehr frustrierend sein und führt mitunter zu Scham- und Schuldgefühlen, die auch gerade für junge Generationen zunehmende Ursache für Stress sind. Um der Überforderung zu entgehen, treffen manche Menschen schließlich gar keine umweltfreundlichen Entscheidungen mehr und lehnen die persönliche Auseinandersetzung mit der Klimakrise vollends ab.

Kein Zufall, sondern Marketing

Sich jedes Mal schuldig zu fühlen, wenn wir keine perfekten Umweltschützer*innen sein können, ist also kontraproduktiv. Zu glauben, alleine wir Verbraucher*innen hätten die Entscheidungsmacht über das Klima in unseren Händen und Geldbörsen durch die Verhaltens- und Kaufentscheidungen, die wir treffen, ist ein Irrweg, der weder uns persönlich noch dem Klima im Großen und Ganzen nützt. Dass wir dieses Credo dennoch so tief in uns verankert haben, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von cleverem, gezielten Marketing.

Die gesellschaftlichen Erwartungen an das Verhalten eines jede*n Einzelne*n sind viel zu hoch angesetzt – und sie wurden von der fossilen Industrie bewusst zu hoch gesteckt. Erinnern Sie sich, wann Sie das erste Mal begonnen haben, Ihren persönlichen CO2-Fußabdruck zu hinterfragen? Fest steht: Das kann nicht vor 2000 gewesen sein. Denn davor gab es den Begriff „CO2-Fußabdruck“ gar nicht.

CO2-Fußabdruck: Erfindung von Ölkonzern

Er wurde in einer preisgekrönten Werbekampagne eingeführt. Nicht etwa von Umweltschutzorganisationen oder Klimaministerien, sondern von British Petroleum (BP), dem zweitgrößten nicht staatliche Ölunternehmen der Welt mit Treibhausgasemissionen von zuletzt 33 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent im Jahr – nur auf die direkte Produktion bezogen, nicht auf den Ausstoß, den ihre Produkte in weiterer Verwendung verursachen, also etwa als Auto-Abgase. Zum Vergleich: Wenn Sie in Österreich leben, lag Ihr Ausstoß im Jahr 2020 bei durchschnittlich 7,25 Tonnen, es sei denn, Sie zählen zu den reichsten 10 Prozent – dann lag er um ein Mehrfaches darüber.

Ziel der BP-Kampagne war es, die Meinung zu verbreiten, dass der Klimawandel nicht die Schuld von Ölgiganten, sondern die von Einzelpersonen sei. 2004 stellte BP dann den ersten „CO2-Fußabdruck-Rechner“ vor, damit man selbst einschätzen kann, wie sehr man durch den täglichen Einkauf, Arbeitsweg oder Urlaubsreisen Mitschuld an der globalen Erwärmung trägt. Zwei Jahrzehnte später ist der „CO2-Fußabdruck“ nicht mehr wegzudenken und wir können uns durch Kompensationszahlungen etwa beim Fliegen sogar davon freikaufen. Wie praktisch für uns – und vor allem für fossile Konzerne wie BP, die nach wie vor gutes Geschäft und uns ein schlechtes Gewissen machen.