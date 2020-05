Tagsüber finde ich keine Muße für sowas. Jetzt sind hier nur noch die Nacht und ich. Der Nachtvogel bin ich, der Mann auf dem Leuchtturm. Der Mann, der hier seit hunderttausend Jahren sitzt. Ich trinke ein Glas Sherry und warte, auf nichts. Ich verliere den Schlaf, wie eine leere Brieftasche. Ein Sturm drückt Regentropfen gegen das Fenster. Aus den Boxen knistert es nicht mehr, es ist die neue Zeit, dann kommt Musik. Der elektrische Strom treibt die Maschinen gegen die Nacht.

Schon vor 800.000 Jahren an den ersten Feuern konnten die Frühmenschen sehen, was sich uns heute durch einen Blick aus dem Flugzeugfenster hinunter in die Nacht zeigt. In der Glut, in der zu winzigen Avenues, Straßenschluchten und Blöcken aufgeplatzten Baumrinde verglühenden Feuerholzes und den verwehenden Lichtflügen darin sah der Mensch der Vorzeit bereits das Erscheinungsbild der großen, nachtleuchtenden Städte des einundzwanzigsten Jahrhunderts.

Früher gab es die Nacht als einen Fluchtraum, in den sich die Müdigkeit zurückgezogen hat. Sie wurde vom elektrischen Licht verscheucht und es bildete sich eine neuzeitliche Form der Erschöpfung aus, eine Unruhe. Dies war zugleich die Geburtsstunde des jugendlichen Nachtlebens, das seither irrlichternd über den Planeten flackert. Und während die Jugend nach dem verlorenen Paradies sucht, erzählt das Licht zur guten Nacht die Geschichte der Welt.