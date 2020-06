Neue Lebensformen von Apple

Mein Besuch aß mir meine Nachspeise weg. Ich war zu einem Routinecheck im Krankenhaus und lag wehrlos im Bett.

„Der Mensch ist ja ein bißchen wie ein MacBook“, sagte der Besuch mitfühlend und schaufelte den Vanillepudding in sich hinein. „Er kann den Akku nicht selbst tauschen und braucht allesmögliche Spezialwerkzeug.“ Der Besuch wies in einer Generalgeste auf das Gesamtkrankenhaus rundherum.

Ich tastete auf dem Nachttisch nach einem geeigneten Wurfgeschoß, bekam aber nur eine halbvolle Dose Ananassaft zu greifen. Den köstlichen Saft nun ohne Durst nur deshalb in mich hineinzuschütten, um die leere Dose nach dem bösen Puddingräuber schmeissen zu können, widerstrebte mir. Also beschloß ich, meinen Besuch angemessen zu beschimpfen und verwandelte übungshalber das einfache Wort „Nachttischlampe“ in das komplexere „Nachttischschlampe“, wobei ich versuchte, den Zischlaut besonders bösartig klingen zu lassen.

Zu meinem Bedauern versandete der Angriff allerdings, da der Besuch „Nachtischlampe“ verstand und mir den leeren Puddingbecher auf den Nachttisch stellte und dann auf meine Playlist schielte.

„ Erroll Gamer. Coole Musik.“

„ Garner“, sagte ich. „Der Mann heißt Erroll Garner.“

„Spielt doch auch gut“, sagte der Besuch, der immerzu das letzte Wort haben mußte.