Uploadfilter werden in der EU zur Nagelprobe für die kommende Wahl

Protest auch auf der Straße

Weil die konservative Europäische Volkspartei (EVP), zu der CDU, CSU und die ÖVP gehören, Versuche unternommen hatte, die finale Abstimmung im EU-Parlament vorverlegen zu lassen, um Protesten auf der Straße zuvorzukommen, haben sich dieser Tage innerhalb weniger Stunden tausende Menschen zu Spontandemos in mehreren deutschen Städten bewegen lassen. In Berlin, Köln, Frankfurt, München und Stuttgart ging man am Dienstag auf die Straße, wie netzpolitik.org berichtet. Eine große, europaweite Protestwelle ist für 23. März angesagt – da gibt es angemeldete Demonstrationen, unter anderem auch in Wien.

Spätabends nach der Demo kam dann am Dienstag die Bestätigung, dass die Abstimmung „wie geplant Ende März“ stattfinden werde. „Und das wird auch nicht geändert werden“, heißt es. Für die Gegner der Upload-Filter ist das ein erster Erfolg. Am Mittwoch wurde jedoch in weiteren Städten protestiert.

Doch das bedeutet auch, dass der Kampf um die Stimmen der EU-Abgeordneten auf beiden Seiten weitergeht – und viele Informationen über diverse Kanäle verbreitet werden, die zwar vielleicht nicht komplett falsch sein mögen, aber einige, wichtige Aspekte, die zu einer Entscheidungsfindung beitragen könnten, gekonnt verschwiegen werden. Klaus Welle hat bisher ebenfalls nciht reagiert.