Wer will ein leeres, zensiertes Internet in Europa?

Schon bald könnte das Internet ganz leer und langweilig werden: Keine lustigen Memes mehr. Keine Bilder, die bedeutende Weltereignisse satirisch kommentieren. Keine Zusammenarbeit mehr im Internet auf Plattformen, denn diese müssen künftig jedes einzelne Snippet, das im Netz hochgeladen wird, vorab überprüfen. Kein Platz mehr für kreative Ideen. Keine Möglichkeit für Start-ups, die auf nutzergenerierte Inhalte setzen.

Was wie eine Dystopie klingt, ist in Europa gar nicht so weit entfernt. Am Mittwoch gab es im Rechtsausschuss des EU-Parlaments einen Vorentscheid zum Urheberrecht, der die Netzfreiheit gefährdet und das Internet, so wie wir es kennen, grundlegend verändern könnten.