futurezone Award 2018: Die Einreichphase startet

Hidden Champion des Jahres

Heimliche Gewinner oder unbekannte Marktführer. Mit dem Begriff „Hidden Champions“ werden Unternehmen bezeichnet, die in Nischen den Weg an die Weltspitze gefunden haben und über Know-how verfügen, das man sonst nicht findet. In Österreich gibt es davon eine ganze Menge. Der futurezone Award will heuer erstmals auch die „versteckten Champions“ würdigen und vor den Vorhang bitten. Powered by schau TV.