Austrian Audio: Mitmachen und Hi-X15 Kopfhörer gewinnen

Das Wiener Start-up Austrian Audio wurde 2017 gegründet und ist aktuell in 54 Ländern weltweit aktiv. Star-Musiker*innen wie Divinity Roxx (Beyoncé, Jay-Z, Erykah Badu) oder Kat Dyson (Prince, New Power Generation) zählen ebenso zu den Fans von Austrian Audio Produkten wie zahlreiche Produzent*innen und Tontechniker*innen – allen voran Adrian Hall (u.a. The Black Eyed Peas, Robbie Williams) und Jim Ebdon (Sam Smith, Maroon 5).

Zuverlässig und flexibel

Der Hi-X15 Kopfhörer ist durch seine geschlossene Bauweise und gute Isolierung vielseitig einsetzbar. Durch das ausgeklügelte Faltdesign kann der Hi-X15 leicht verstaut werden. Langlebige Ganzmetallscharniere und –bügel machen den Over-Ear-Kopfhörer äußerst robust.