Mitmachen und Kaffeemaschine von De'Longhi gewinnen

Mit der eleganten Dedica Duo bringst du italienischen Stil in deine Küche. Mit einer Breite von nur 15 cm bietet diese schmale Espressomaschine eine hohe Leistung in einem kompakten Gehäuse. Das edle Metall-Finish wird durch kostbare Details ergänzt, die für einen Hauch von Eleganz sorgen.



Sie ist die ideale Wahl für alle Kaffeeliebhaber, die Wert auf Qualität und Vielseitigkeit legen. Die 4 edlen Farbvarianten – Weiß, Metall, Pink und Salbeigrün – machen sie zum Blickfang in jeder Küche.