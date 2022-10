Mitmachen und Xenoblade Chronicles 3 gewinnen

Schauplatz von Xenoblade Chronicles 3 ist Aionios. Diese Welt voller natürlicher Pracht ist gezeichnet vom endlosen Konflikt zwischen zwei verfeindeten Völkern: Keves und Agnus. Der Zufall aber will es, dass eine Gruppe von sechs Soldaten aus beiden Lagern ihre Differenzen beilegen und zusammenarbeiten müssen. Denn nur gemeinsam können sie eine neue Bedrohung aufdecken, die weitaus größer ist als die des unaufhörlichen Krieges.



Wie in den bisherigen Xenoblade Chronicles-Titeln können Abenteurer*innen einen Kampf beginnen, wenn sie in der Oberwelt einem Feind gegenüberstehen und ihre Waffe ziehen. Sie steuern Noahs sechsköpfige Truppe und treffen im Verlauf des Abenteuers weitere Charaktere, die sich ihnen anschließen und sie unterstützen können. Alle übernehmen eine jeweils eigene Rolle im Kampf, was unterschiedliche Strategien ermöglicht. Auch ihre Klasse beeinflusst ihre Kampfweise. Um den Sieg zu erringen, können sie sich mit sogenannten Techniken mächtiger Angriffe bedienen.