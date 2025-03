Mitmachen Nothing Phone 2a und Nothing Ear gewinnen

Stylisch und leistungstark: Wir vergeben ein Package bestehend aus Nothing Phone 2a und Nothing Ear

Das Nothing Phone 2a bietet Mittelklasse-Leistung zu einem attraktiven Preis. futurezone-Redakteur Marcel hat das Nothing Phone 2a ausprobiert, zum Testbericht gehts hier .

Neben Smartphones stellt Nothing auch Kopfhörer her, darunter die In-Ears Nothing Ear. Die Kopfhörer sehen nicht nur toll aus, sie sind auch bequem. Was sie sonst noch können, hat Marcel ausprobiert, zum Artikel gehts hier.