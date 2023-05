Mitmachen und Bio Büro-Obst Kisterl gewinnen

Besonders im Arbeitsalltag ist es wichtig, genügend Obst zu essen, um produktiv und konzentriert arbeiten zu können. Für den frischen Vitaminkick muss man auch gar nicht mehr täglich in den Supermarkt. Das Obsthaus Haller, einer der größten Obst- und Gemüsehändler am Wiener Großmarkt, liefert frisches und saisonales Obst – und Snackgemüse – direkt in Büros in Wien und Umgebung.



Je nach Wunsch sind die Kisterl mit unterschiedlich vielen saisonalen Sorten gefüllt. Das frische Büro-Obst kann einmalig oder gleich als Abo auf bueroobst.obsthaus.at bestellt werden. Das Obsthaus ist ein Wiener Familienunternehmen. Es führt sowohl ein konventionelles, als auch ein Bio-Vollsortiment an Obst und Gemüse sowie gängigen Kräutern.