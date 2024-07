Die Sims 4: „Verliebt“-Erweiterungspack Gamekeys gewinnen

Im Die Sims 4 Verliebt-Erweiterungspack kannst du in der neuen App "Amors Ecke" ein Dating-Profil deiner Sims erstellen, um spannende Verabredungen mit einem oder mehreren anderen Sims zu erleben. Im neuen Date-Planungssystem kannst du alles im Detail vorbereiten und entscheiden, wo Sims hingehen und was auf dem Date unternommen werden soll. Mit der neuen romantischen Decke im Gepäck sind besondere Momente garantiert.

Spieler und Spielerinnen können festlegen, wie sich ihre Sims in der Dating-Welt bewegen, entscheiden, was sie anziehend oder unattraktiv finden und sogar lernen, wie sie eine Karriere als Romantiktherapeut einschlagen können.



Sims verlieben sich auch in die neue Stadt Ciudad Enamorada, die 3 belebte Nachbarschaften umfasst und zahllose Orte für Verabredungen, Flirts und sogar Techtelmechtel bietet. Das neue Grundstücksmerkmal "Single-Treffpunkt" zieht außerdem verfügbare Sims auf der Suche nach Romantik an.