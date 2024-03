Mitmachen und Kenwood MultiPro OneTouch Kompakt gewinnen

Kochen steht für pure Lust und Leidenschaft. Moderne Hobbyköch*innen stellen dabei nicht nur höchste Ansprüche an die Qualität der Zutaten, sondern auch an die Küchenausstattung und das Küchenequipment. Kenwood bietet mit der neuen MultiPro OneTouch eine neue Dimension der Küchenhelfer.

Mit einer einzigen Berührung wird die Küchenmaschine gestartet und auch wieder gestoppt, um so eine noch leichtere Bedienung zu garantieren. 6 unterschiedliche OneTouch-Voreinstellungen, die für eine noch einfachere Zubereitung entwickelt wurden, garantieren exzellente Ergebnisse in Minutenschnelle. Mit der OneTouch-Favorit-Funktion lässt sich zudem eine einzigartige, nach den persönlichen Präferenzen ausgewählte Voreinstellung abspeichern – damit das Lieblingsrezept jetzt noch schneller gelingt.



Auch die patentierte Express-Serve-Technologie ermöglicht eine noch einfachere Verarbeitung der Zutaten, die direkt auf den Teller geschnitten oder geraspelt werden können. Damit gehört langwieriges und umständliches Schneiden mit dem Messer der Vergangenheit an!