Mitmachen und Roborock Qrevo S gewinnen

Der Qrevo S von Roborock eignet sich für alle, die einen leistungstarken Saugroboter mit minimalen Wartungsaufwand suchen. Auch Teppiche und Tierhaare sind kein Problem für den Saugroboter.

Dank App und Laser fährt navigiert er sich intelligent durch die Wohnung und du musst dich auch kaum kümmern, denn die Dockingstation übernimmt fast alles: Staub entleeren, Wischmopp waschen, trocknen und Wasser nachfüllen!



Florian Christof hat sich den Roborock Qrevo S näher angesehen. Zum Artikel gehts hier.