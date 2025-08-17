Mitmachen und Skullcandy Icon ANC gewinnen

Die noisecancelling Icon ANC Overear-Kopfhörer von Skullcandy sind hart im Nehmen. Sie sind schweißresistent und verfügen über einen robusten Kopfbügel aus Metall und bequemen Ohrposterln. Mit bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit musst du auch auf längeren Ausflügen nicht auf deinen Lieblingssound verzichten.



