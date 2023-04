Limited Edition: Mitmachen und Kopfhörer von Skullcandy gewinnen

Skullcandy präsentiert anlässlich des Welt-Marihuana-Tages am 20. April das neue limitierte Modell des In-Ear-Kopfhörers Grind HAZE True Wireless. Die Marke ließ sich dabei von der legendären Cannabis-Sorte Purple Haze inspirieren und feiert die zunehmende Akzeptanz von Cannabis mit einem Look, der sich nicht nur sehen lassen kann, sondern auch einen entspannten Vibe verbreitet. Die Auflage der Kopfhörer beschränkt sich auf 420 Stück, angelehnt an den Code 420, der in der Cannabiscommunity weit verbreitet ist und Kultur und Geschichte symbolisiert.