Mitmachen und vivo X90 Pro gewinnen

Das neue X90 Pro unterstützt 120W Dual-Cell FlashCharge, was in Kombination mit einem entsprechenden 4870 mAh großen Akku sowohl die Ladegeschwindigkeit als auch die Akkulaufzeit verbessert. Das X90 Pro unterstützt auch das bekannte drahtlose 50W FlashCharge, das mit dem X80 Pro im letzten Jahr eingeführt wurde. Wenn es schnell gehen muss, kann das X90 Pro im Schnelllademodus in 8 Minuten und 10 Sekunden auf 50 Prozent aufgeladen werden. Der ausgeglichene Modus ist hingegen ideal für das tägliche Laden und braucht 29 Minuten, um den Akku auf 100 Prozent zu laden.

6,78-Zoll-Bildschirm mit bis zu 2160 Hz Frequenz und ZEISS Natural Color Display

Das 6,78-Zoll-Display besteht aus einem neuen lumineszierenden Material, das blaues Licht effektiv reduziert. Die Hochfrequenz-Pulsbreitenmodulation mit einer Frequenz von bis zu 2160 Hz reduziert das Bildschirmflackern drastisch, und dank der präzisen Dimmung kann die Helligkeit des Bildschirms im Sekundentakt an die äußeren Lichtverhältnisse angepasst werden. Neu ist auch das ZEISS Natural Color Display, das erstmals als Option zusätzlich zum Standard-Displaymodus eingeführt wurde. Jetzt wird jedes einzelne Display des vivo X90 Pro kalibriert, um sicherzustellen, dass die Farbwiedergabe genau dem entspricht, was das menschliche Auge sehen kann. Der ausladende, gebogene Bildschirm des X90 Pro kann 1,07 Milliarden Farben und eine 100-prozentige DCI-P3-Farbskala wiedergeben und liefert damit satte und natürliche Farben.

Einzigartiger Look, inspiriert von der Fibonacci-Spirale

Beim Design des neuen Flagship-Geräts sticht ein horizontales Band, die sogenannte Skyline, hervor. Sie wurde auf der Rückseite des veganen Lederbezugs eingeführt, um die Funktionsbereiche klar zu unterteilen. Das sektionale Design macht das Kameramodul zu einem visuell markanten Key Feature. In Anlehnung an professionelle Kameras integriert das neue X90 Pro die drei rückwärtigen Kameras in ein "Big Eye“. Beschichtet mit Cornings Gorilla Glass erreicht die Gesamthärte der Glaslinse Stufe 6 auf der Mohs-Skala. Das Display des X90 Pro wird durch das neueste SCHOTT Xensation® Up Schutzglas geschützt. Dieses chemisch gehärtete Lithium-Aluminium-Silikat-Glas verhindert Risse im Bildschirm und ermöglicht dem Gerät die Display-Krümmung. In Falltests übersteht Xensation®Up Stürze aus doppelt so großer Höhe wie herkömmliches Aluminosilikatglas (AS).

Das X90 Pro ist in Österreich in der zeitlosen Farbvariante Legend Black erhältlich.