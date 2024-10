Super Mario Party Jamboree: Switch und Games gewinnen

Mit Super Mario Party Jamboree für Nintendo Switch steigt die bisher größte Mario Party überhaupt. In über 110 Minispielen – mehr als in jedem anderen Teil der Reihe –

lieferst du dir mit deinen Freundinnen und Freunden spannende Rennen durch Karussells, beweisen sich in bewegungsgesteuertem Minigolf und vieles mehr. Erstmals sind auch Pauline und Ninji bei der großen Party dabei. Insgesamt 22 Charaktere aus dem Pilz-Königreich stehen zur Auswahl.