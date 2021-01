Algorithmus erkennt politische Einstellung per Foto

Michal Kosinski, Professor an der Stanford Universität, ist Kritiker von Gesichtserkennungssystemen. Er warnt seit Jahren davor, dass immer mehr dieser Systeme dafür eingesetzt werden, über intime Merkmale von Personen und ihrem Gesicht Urteile über diese zu fällen. Diese Praxis möchte er anderen Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und Bürgern näher bringen. Zu diesem Zweck hat er selbst eine Studie durchgeführt, die in diese Kerbe schlägt. Kosinski hat Fotos von über einer Million Menschen aus den USA, Kanada und Großbritannien durch einen Gesichtserkennungsalgorithmus geschickt, um ihre politischen Vorlieben festzustellen. Der Algorithmus wurde dabei so trainiert, dass er mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die politische Einstellung ablesen kann. Die Trefferquote lag in diesem Fall bei 72 Prozent. Das Gesichtserkennungstool kann damit bei knapp drei von vier Personen anhand eines einzigen Fotos vorhersagen, ob jemand liberal oder konservativ eingestellt ist.

In 72 Prozent der Fälle konnte das System die Person richtig zuordnen. Das ist mehr als wenn ein Mensch, dem das Foto gezeigt wird, zustande bringt. Dieser liegt in 55 Prozent der Fälle richtig. Aber das Gesichtserkennungssystem ist auch präziser als ein Persönlichkeitstest, mit dem 100 Merkmale über eine Person abgefragt werden. Selbst nach einem solchen Test liegt die Wahrscheinlichkeit, festzustellen, ob jemand liberal oder konservativ eingestellt ist, nur bei 66 Prozent. Damit ist das System auf jeden Fall treffsicherer als der Zufall, der Mensch und Persönlichkeitstests. Würde man darauf reelle, wichtige Entscheidungen basieren, wäre die geringe Trefferquote kritisch. Es gibt jedoch tatsächlich Gesichtserkennungssysteme im Praxis-Einsatz, die in rund 80 Prozent richtig liegen. Diesen Wert könnte man mit Sicherheit erreichen, würde man mehr als ein Profilfoto von einer Person zur Verfügung hat. Doch darauf habe man laut Kosinski absichtlich verzichtet.

Öffentliche Fotos von jedem

Kosinski gibt zu bedenken, dass es von nahezu jedem Menschen heutzutage mindestens ein Foto gibt, das öffentlich im Netz steht. Sei es jenes vom Facebook-, Instagram-, LinkedIn-, Twitter-, oder Xing-Profil, oder andere Dienste. Meist ist das Profil-Foto öffentlich zugänglich und kann nicht mit Privatsphäre-Einstellungen geschützt werden und ist damit auch für Gesichtserkennungssysteme zugänglich. Zudem gibt es mittlerweile fast überall im öffentlichen Raum Überwachungskameras, die früher oder später mit Gesichtserkennungstechnologien ausgestattet werden.



Damit ist jeder potentiell der Gefahr ausgesetzt, dass sein Gesicht für derartige Analysezwecke missbraucht wird und in Folge Aktionen gesetzt werden, die das künftige Leben einer Person in bestimmten Bereichen beeinflussen können.

Doch wie kommt das System eigentlich zu einer Entscheidung, wer nun liberal oder wer eher konservativ eingestellt ist? Der Algorithmus analysiert nicht in erster Linie die biometrischen Merkmale der Personen, sondern orientiert sich an anderen Parametern. So spielt etwa die Haltung des Kopfes in einem Bild eine große Rolle.

Kopfhaltung und Emotionen

In 58 Prozent der Fälle konnte das System anhand dieser Haltung, also ob dieser am Foto nach links oder rechts geneigt ist, die politische Einstellung errechnen. In 57 Prozent der Fällen lag es an den Emotionen, die im Gesicht zu sehen waren. Diese Methoden gelten unter Forschern seit längerem als umstritten. Liberale tendieren dazu, direkt in die Kamera zu schauen und meistens eher „Überraschung“ zu signalisieren. Die Frage, wie man sein Haar trägt und die Augen schminkt konnten die politischen Vorlieben immerhin noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 51 bis 52 Prozent vorhersagen. Damit lässt sich das System auch nicht so leicht austricksen. „Sich permanent zu verstellen oder den Kopf bewusst anders zu halten, als man es gewohnt ist, würde sehr herausfordernd sein“, warnt der Forscher.



Die Datenschützer von epicenter.works gehen aufgrund von dieser Daten davon aus, dass dieses Modell nicht für Bildmaterial aus anderen Settings geeignet wäre. „Es ist wichtig, die Effektivität und Übertragbarkeit dieser Verfahren kritisch zu bewerten. Die Relevanz liegt vor allem darin, dass sie ein besseres Ergebnis erzielt als Menschen dies bei derselben Aufgabenstellung tun“, so die Sprecherin von epicenter.works. Für die Organisation ist aber klar: „Jede Form der Gesichtserkennung und Erkennung anderer biometrischer Merkmale ist abzulehnen.“