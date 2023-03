Alma Zadić: "Haben das Strafmaß für Cybercrime signifikant erhöht"

futurezone: Cybercrime ist seit Jahrzehnten ein bekanntes Problem. Wieso hat es so lange gedauert, diese Schritte zu setzen? Alma Zadić: Ich habe immer wieder gesagt, dass wir uns schon vor 10 Jahren stärker dem Problem hätten annehmen müssen. Leider wurde die Justiz in dieser Zeit ausgehungert. Als ich ins Amt gekommen bin, habe ich sowohl im Bereich Hass im Netz als auch im Bereich Cyberkriminalität zahlreiche Maßnahmen gesetzt. Jetzt haben wir einen weiteren Meilenstein umgesetzt.

Im futurezone-Interview erklärt Zadić, was hinter der versprochenen "IT-Expertise" der Staatsanwaltschaften steckt. Sie spricht über den Personalmangel in der Justiz, warum sie keine Sonderstaatsanwaltschaft will und verrät, ob sie TikTok am Diensthandy verwendet.

Eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren anstelle von 6 Monaten für Hacking. Angriffe auf die kritische Infrastruktur werden mit 3 Jahren geahndet. Anfang März schickte die Regierung verschärfte Strafen für Cybercrime-Delikte in Begutachtung. Die Cybercrime-Kompetenzstellen innerhalb der Staatsanwaltschaften sollen weiter ausgebaut werden. "Wir wollen und wir müssen uns gegen diese digitalen Angriffe schützen“, so Justizministerin Alma Zadić (Grüne) im Pressefoyer nach dem Ministerrat: "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum."

Man hört von Personalmangel in der Justiz, einerseits an den Gerichten, bei der Justizwache, aber auch bei den Staatsanwaltschaften. Wie können wir so ein Forensikzentrum schultern und solche IT-Expert*innen an Land ziehen?

Das ist ein Problem, das nicht nur die Justiz betrifft, sondern alle Beschäftigten im Bund und die österreichische Wirtschaft. Bei IT-Expert*innen sind die Unterschiede zu dem, was die Privatwirtschaft zahlt, relativ hoch. In den USA zahlt das FBI wesentlich mehr als manche Unternehmen. Wir werden mit dem wahrscheinlich nie ganz mithalten können. Trotzdem ist es wichtig, die Gehälter zu erhöhen, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Die Justiz war in den vergangenen 10 Jahren unterfinanziert. Seitdem ich im Amt bin, konnte ich diesen Trend umkehren und 500 zusätzliche Planstellen für die Justiz bekommen. Jetzt arbeiten wir daran, diese zu besetzen.

Sie haben gesagt, die Justiz sei stark unterfinanziert worden. Was sagt das über die Politik früherer Regierungen aus?

Ich habe immer wieder kritisiert, dass man zu wenig darauf geachtet hat, den Rechtsstaat mit den notwendigen Mitteln auszustatten. Die Justiz braucht Ressourcen, damit die Bürger*innen ihr Recht durchsetzen können.

Kommen wir auf die Kompetenzstellen zurück. Was bedeutet es konkret, wenn Sie von mehr IT-Expertise sprechen?

Die Staatsanwält*innen, die in diesem Bereich eingesetzt werden, werden speziell geschult. Sie wissen genau, wie sie mit kriminellen Organisationen oder dem Darknet umgehen. Die Kriminalpolizei braucht natürlich auch entsprechende IT-Kenntnisse. Aber als Herrin des Ermittlungsverfahrens ist es für die Staatsanwaltschaft wichtig, dass sie selbst ebenso diese Expertise hat, um zu wissen, welche Handlungen zu setzen sind.

Was bringt mehr Expertise, wenn die Staatsanwaltschaften nicht mehr Befugnisse haben? Sollte man das Gesetz nicht dahingehend ändern, dass mehr ausgeforscht werden kann?

Durch die Erhöhung des Strafmaßes ist es jetzt sehr wohl möglich, zum Beispiel Observationen oder verdeckte Ermittlungen anzuordnen. Natürlich muss die Verhältnismäßigkeit zur Straftat weiter gegeben sein. Aber die Strafdrohung war in vielen Fällen bislang so niedrig, dass es unverhältnismäßig war, gewisse Maßnahmen zu setzen. Jetzt stehen deutlich mehr Werkzeuge zur Verfügung.