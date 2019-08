CDU blamiert sich mit absurdem Tweet über Elektroautos

Soziale Netzwerke und Deutschlands CDU vertragen sich nicht so recht. Das ist spätestens seit dem Rezo-Video auf YouTube bekannt. Nun hat sich das Social-Media-Team der deutschen Regierungspartei auf Twitter erneut nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

In einem Posting erklärt die CDU, dass Deutschland nun Norwegen bei E-Autos überholt hat. "Das ist eine echte Nachricht, denn Norwegen ist eigentlich führend in der E-Mobilität – nirgendwo fahren so viele Autos elektrisch", heißt es im dem Posting.

Die CDU bezieht sich dabei auf den "Electromobility Report 2019" des Center of Automotive Management (CAM). Demnach wurden in der ersten Jahreshälfte in Deutschland rund 48.000 Elektroautos und Fahrzeuge mit Plug-In-Hybrid verkauft. In Norwegen waren es im selben Zeitraum 44.000 Stück.