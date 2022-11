Wie die EU vernetzte Produkte sicherer machen will

Mit dem Cyber Resilience Act will die EU-Kommission dafür sorgen, dass IoT-Produkte regelmäßig Updates erhalten und von Haus aus sicherer sind.

Alles ist mittlerweile vernetzt: Vom Einhorn-Plüschtier, über den Geschirrspüler, bis zu Industriemaschinen, die am Internet hängen. Doch seit Jahren melden Sicherheitsforscher*innen, dass sie hier und dort schwerwiegende Sicherheitslücken entdeckt haben. So konnte etwa bereits Sex-Spielzeug von Fremden ferngesteuert werden. Mit einer Babyüberwachungskamera konnten Kinder beobachtet und ausspioniert werden. Auch kam es bereits vor, dass es schwerwiegende Erpresserangriffe auf Krankenhäuser gab, bei denen die Notaufnahme geschlossen werden musste. Neues Gesetz soll Hersteller in die Pflicht nehmen Das Internet der Dinge (IoT) ist nämlich sowohl bei Privatanwender*innen-, als auch im Geschäftsbereich sehr verbreitet. Die EU-Kommission hat nun mit dem „Cyber Resilience Act“ (Cyberresilienzverordnung) einen Vorschlag vorgelegt, in dem die Sicherheit all dieser vernetzten Produkte sowie Hard- und Software verbessert werden soll - und zwar über den einen großen Teil des gesamten Produktzykluses hinweg. Einerseits werden Hersteller schon vor der Auslieferung an Kund*innen in die Pflicht genommen, Cybersicherheit von Anfang an zu berücksichtigen und mitzudenken, andererseits aber sollen auch regelmäßige Sicherheitsupdates bereitgestellt werden. Was bedeutet das für die Hersteller solcher Produkte? Sie müssen jene Dinge, die digitale Elemente aufweisen, prinzipiell sicher gestalten und verpflichten sich dazu, bevor sie diese im EU-Raum in den Verkehr bringen. Die Verordnung soll für alle Produkte sowie Hard- und Software gelten, die direkt oder indirekt mit einem anderen Gerät oder einem Netz verbunden sind. Es wird allerdings auch Ausnahmen geben und zwar dann, wenn es an anderer Stelle bereits strenge Cybersicherheitsregeln gibt. Darunter fallen Medizinprodukte, die Luftfahrt sowie die Automobil-Branche.

Unterschiedliche Einstufungen von Produkten Doch nicht alle Produkte werden als gleich kritisch eingestuft. 90 Prozent der Produkte fallen unter die „Standardkategorie“. Das sind etwa vernetztes Spielzeug (für Kinder oder Erwachsene), smarte Lautsprecher oder Fotobearbeitungsprogramme. Die Hersteller dieser Dinge müssen sich lediglich einer Konformitätsprüfung mit Selbstbewertung unterwerfen. Das bedeutet, dass sie dafür sorgen müssen, dass sie selbst einen Plan für die IT-Sicherheit für alle ihre Produkte haben. Die restlichen Produkte werden in 2 Klassen eingeteilt: Die erste, kritische Klasse muss selbst einen Standardprüfungsprozess für Security aufsetzen, oder sich von einem Drittunternehmen prüfen lassen. Darunter fallen etwa Passwortmanager, Firewalls oder Microcontroller. Dann gibt es noch eine Hochrisikoklasse, die ihre Produkte und Prozesse auf jeden Fall von einem Drittanbieter prüfen lassen muss. Darunter fallen Industrie-Firewalls, CPUs oder Betriebssysteme. Hier geht es vor allem darum, dass durch mangelnde IT-Sicherheit auch ein hoher, wirtschaftlich relevanter Schaden entstehen kann. Meldeprozess von Sicherheitslücken definiert Über den gesamten Lebenszyklus eines vernetzten Produkts hinweg muss es Sicherheitsupdates geben. Unternehmen werden außerdem dazu aufgefordert, Bug Bounty Programme zu schaffen, damit Sicherheitslücken direkt bei ihnen gemeldet werden, und diese nicht etwa am Schwarzmarkt verkauft und von Kriminellen ausgenutzt werden. Bei diesen Programmen kann etwa für Sicherheitsforscher*innen ein finanzieller Anreiz zur Meldung von Lücken zur Verfügung gestellt werden, muss aber nicht. Es soll auch ein klarer Prozess für Sicherheitsforscher*innen im Regelwerk enthalten sein, der vorsieht, dass solche Lücken immer zuerst an die Unternehmen gemeldet werden sollen, bevor sie an die Öffentlichkeit - oder Medien - gespielt werden. Unternehmen haben dann jedoch in Folge auch eine Meldepflicht in Bezug auf aktiv ausgenutzte Schwachstellen. Ist eine Babycam etwa von einer Lücke betroffen, müssen Hersteller das ihren Kunden verpflichtend mitteilen. Durch die Verpflichtung zu Sicherheitsupdates sollen auch die Standardgeräte sicherer gemacht werden, als sie bisher sind, auch wenn die Hersteller sich nicht zuerst von Drittanbietern prüfen lassen müssen.

Die EU-Digitalkommissarin Margrethe Vestager zum Vorschlag: „So wie wir einem Spielzeug oder einem Kühlschrank mit einer CE-Kennzeichnung vertrauen können, wird der Cyber Resilience Act sicherstellen, dass die von uns gekauften, vernetzten Objekte und Software strengen Cybersicherheitsvorkehrungen entsprechen. Es wird die Verantwortung dorthin übertragen, wo sie hingehört, nämlich zu denen, die die Produkte auf den Markt bringen.“ Der Cyber Resilience Act befindet sich noch mitten im EU-Prozess. Als nächstes müssen EU-Parlament und EU-Rat den Vorschlag prüfen, Ergänzungen oder Änderungen vorschlagen, bevor man sich am Ende auf einen gemeinsamen Vorschlag einigt. Erst dann kann das Gesetz in Kraft treten. Die einzelnen Mitgliedsländer haben dann auch noch 24 Monate Zeit, um dieses in nationales Recht umzusetzen. Nur die Meldepflicht von Sicherheitslücken tritt bereits ein Jahr früher in Kraft.