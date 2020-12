Ein Fairtrade-Gütesiegel für vernetzte Dinge

Leider wenig erfolgreich

Das Projekt hörte sich absolut vielversprechend an und es war aus meiner Sicht genau das, was die Welt brauchte. Doch in der Praxis hat es sich leider nicht durchgesetzt. Es gab ein paar wenige Vorzeige-Firmen, die ihre Projekte einreichten, doch die meisten davon sind jetzt, Jahre später, entweder pleite, am Markt gescheitert oder an große Firmen verkauft. In Berlin war das etwa die vernetzte Puppe Wayca, die das Siegel bekam. Snips, ein Start-up aus Frankreich, wurde beispielsweise an Sonos verkauft.

"Einige der Firmen haben es nie geschafft, eine kritische Masse zu erreichen. Von unserer Seite aus war es außerdem schwer, auf Dauer Zeit reinzustecken, um genügend Produkte anzulocken. Das Projekt bräuchte bessere Prozesse, mehr Reichweite und Governance- Strukturen", sagt Bihr, der trotzdem erstaunt war über das fehlende Interesse bei Herstellern von Verbraucherprodukten. Auch andere Organisationen, die derartige Projekte in Angriff genommen hatten, hätten ähnliche Erfahrungen gemacht und viele seien deshalb umgeschwenkt. So gebe es nun etwa Design-Guidelines für offene IoT-Projekte anstatt Gütesiegel.



"IoT-Projekte sind nicht wie Bananen. Es ist zu kompliziert und offenbar können Hersteller mit Guidelines eher etwas anfangen", meint Bihr. Aus seiner Sicht gibt es nämlich viele Firmen, die "etwas richtig machen und digitale Rechte unterstützen möchten". "Auch wenn es härter ist und ein Produkt dadurch teurer wird. Das Problem ist, dass das Produkt dann im gleichen Regal steht wie die Mist-Produkte und Verbraucher das nicht unterscheiden können. Es ist dann schwer zu rechtfertigen, warum das eine Produkt teurer ist als das andere", so Bihr.



Das ist für viele Experten aus der IoT-Security-Branche auch das größte Problem. Nicht alle teilen den Optimismus von Bihr, sondern sehen eher schwarz. Markus Robin, Geschäftsführer von SEC Consult, spricht sich zwar auch für Sicherheitssiegel, also ein Gütesiegel für die IT-Sicherheit von smarten Geräten, aus, aber er warnt auch davor, dass Konsumenten häufig nicht bereit seien, einen höheren Preis dafür zu zahlen. Hersteller würden die Produkte heutzutage möglichst günstig und rasch auf den Markt bringen. Robin sieht daher eine Verpflichtung von Labels und Security-Standards als bessere Option gegenüber der freiwilligen Einführung.



Bihr hat aus dem "Trustable Technology Mark"-Projekt dennoch etwas gelernt: "Aus der Ecke von Smart-City-Projekten kam ein wahnsinnig großes Interesse. Zwar ist ein Gütesiegel in diesem Bereich schwer durchsetzbar, aber die Projekte sind mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert. Smart- City-Projekte haben Innovationsdruck und oft gibt es hier ein hohes Problembewusstsein, weil sie digitale Bürgerrechte schützen müssen", erklärt Bihr.