Schulbuch für "Digitale Grundbildung" ist voll mit peinlichen Fehlern

Im Schulbuch für digitale Grundbildung haben sich laut einem IT-Experten zahlreiche technische Fehler eingeschlichen.

Seit 2018 gibt es in Österreich „digitale Grundbildung“ als verbindliche Übung für alle 10- bis 14-Jährigen. Dazu gibt es auch ein Schulbuch namens "vernetzt", das sowohl in digitaler, als auch in gedruckter Form vorliegt. Der IT-Experte Martin Leyrer hat in diesem Werk einige grundlegende Fehler gefunden und hat diese auf Twitter veröffentlicht. Unter anderem findet sich auf Seite 29 im Schulbuch folgender Satz: „Am Institut CERN in Genf wird das World Wide Web, der Ursprung des Internets, entwickelt.“ Das ist faktisch falsch. Zwar wird das World Wide Web umgangssprachlich oft mit dem Internet gleichgesetzt, es ist jedoch nicht dasselbe. Die Entwicklung des Internets begann 1969 als Arpanet und wurde zuerst zur Vernetzung von Uni-Großrechnern und Forschungsstätten genutzt – Internet steht ja für INTERconnected NETworks. Das World Wide Web entstand 1989 am CERN. Tim Berners-Lee ist sein Erfinder und es ist nur eine von vielen Anwendung des Internets.

Viele Fehler im Schulbuch Im Schulbuch ist der Name des WWW-Erfinders zudem auch mal falsch geschrieben und er heißt dort auf Seite 180 „Tim Burners-Lee“. An zahlreichen weiteren Stellen im Buch wird das WWW mit dem Internet gleichgesetzt, wie etwa bei der Passage zur "Suche im Internet". Leyrer fand auch viele weitere Fehler im Buch. So wurde etwa davon ausgegangen, dass es sich bei der Turingmaschine wirklich um eine Maschine handelt, anstatt eines mathematischen Modells. Auch drin: Die digitale Sprachassistentin Alexa wird als künstliche Intelligenz bezeichnet. Teilweise sind die Abbildungen von Computern auch extrem veraltet und es sind Anschlüsse von Standrechnern aus den späten 1990er-Jahren auf Bildern zu sehen, die es schon lange in der Form nicht mehr gibt. "Spiegelt Stellenwert der IT-Ausbildung wider" „World Wide Web und Internet werden im täglichen Sprachgebrauch mittlerweile austauschbar verwendet, aber in einem Schulbuch für digitale Grundbildung ist das aus didaktischer, pädagogischer und technischer Sicht falsch“, sagt Leyrer im Gespräch mit der futurezone. „Das Schulbuch spiegelt wider, welchen Stellenwert IT-Ausbildung in Österreich hat“, so Leyrer, der seit 30 Jahren mit Computern in der IT arbeitet. Auf die Frage, warum das so lange niemandem aufgefallen sei, sagt der IT-Experte: „Die Lehrkräfte, die sich auskennen, benützen dieses Buch wahrscheinlich nicht. Und jene, die es benötigen, erkennen die Fehler nicht. Es gibt auch keine zentrale Feedback-Stelle, bei der man Fehler melden kann. Eine fachliche Prüfung findet offenbar weder im Verlag noch im Ministerium statt.“ Das sagt der Schulbuchverlag dazu Leyrer hat sowohl das Bildungsministerium als auch den Schulbuchverlag auf die Fehler aufmerksam gemacht. Die futurezone hat beim zuständigen Schulbuchverlag ÖBV nachgefragt, wie es zu derartigen Fehlern kommen könne: „Trotz gründlicher und gewissenhafter Erarbeitung von Inhalten kann es natürlich vereinzelt wie auch im vorliegenden Fall zu inhaltlichen Fehlern kommen. Wir haben großes Interesse daran, in diesem Fall schnell zu reagieren und Korrekturen vorzunehmen.“ Die digitale Version des Buchs werde nun nach der Kritik bis zum Herbst überarbeitet, die gedruckte Version kann bis zum Herbst 2023 korrigiert werden. So lange dauert nämlich der Prozess, den ein Schulbuch durchlaufen muss, von den Korrekturen bis zum Druck. Sehr viele Lehrer*innen würden das Buch aber in digitaler Form nutzen, heißt es ergänzend. Der Satz, in dem das WWW mit dem Internet verwechselt wird, wird fix ausgebessert, so die Rückmeldung des Verlags. Aber generell hält man die Kritik teilweise für "übertrieben": „Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich bei dem vorliegenden Werk um ein Lehrmittel für 11-bis 14-jährige Schüler*innen handelt, und daher bestimmt an der ein oder anderen Stelle vereinfachte, altersgerechte Darstellungen liefert, die es Kindern und Jugendlichen leicht macht, Grundkenntnisse in digitaler Bildung zu erwerben.“ Laut dem Verlag wurde das Buch durch Medienpädagog*innen geprüft.

Um dieses Schulbuch handelt es sich © ÖBV

Gutachterkommission prüfte das Buch pädagogisch Wir haben auch das Bildungsministerium mit der Frage konfrontiert, ob derartige Inhalte nicht geprüft werden. Für die Inhalte zuständig und verantwortlich sei der Schulbuchverlag, heißt es dazu seitens des Ministeriums. Zusätzlich werden die Schulbücher von einer „Gutachterkommission“ begutachtet, was auch im Fall des Schulbuchs für digitale Grundbildung erfolgt sei. „Ein Schulbuch muss so oft zur pädagogischen Prüfung vorgelegt werden, bis ein positives Kommissionsgutachten vorliegt, um bei der Schulbuchaktion teilzunehmen“, so Peter Stöckl, Sprecher des Bildungsministers. Inhaltlich werden die Bücher offenbar nicht geprüft. Das Schulbuch zur digitalen Grundbildung sei, bevor es nach Österreich kam, bereits in Deutschland im Einsatz gewesen und sei nur auf „österreichische Verhältnisse“ angepasst worden, erklärt Stöckl. Derzeit seien Gespräche mit dem Schulbuchverlag am Laufen. „Nach Feststellung, um welche Fehler es sich handelt, gibt es unterschiedliche Szenarien, von der Überarbeitung des Werks bis hin zur Zurückziehung aus der Schulbuchaktion liegen die Handlungsmöglichkeiten“, so das Ministerium.

Ab dem Herbst startet das Pflichtfach "Digitale Grundbildung für 1., 2. und 3. Klasse Mittelschule oder AHS © Getty Images / skynesher/istockphoto